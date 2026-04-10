Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
10 апреля 2026 в 20:16

Певицу SavannaOki оштрафовали на полмиллиона за ЛГБТ-пропаганду

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Черемушкинский районный суд Москвы вынес вердикт по административным делам в отношении 26-летней певицы Анастасии Саваниной, известной под псевдонимом SavannaOki. Девушку признали виновной в распространении контента, пропагандирующего ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена).

Суд назначил Саваниной А. Д. административное наказание в виде штрафов, общая сумма которых составила 500 тыс. рублей, — уточнили представители ведомства.

Основанием для разбирательства стали публикации, фотографии и видеоролики, размещенные Саваниной в ее популярных аккаунтах в социальных сетях и на канале в YouTube. Общая сумма взысканий за зафиксированные правонарушения составила полмиллиона рублей.

Ранее фаната футбольного клуба «Факел» из Тамбова осудили по аналогичным статьям из-за стикера с разноцветным петухом. Птица намекала на название футбольной команды из Саратова «Сокол». Мужчина наклеил стикер рядом с ледовой ареной. На тамбовчанина написали донос.

суды
обвинения
пропаганда
штрафы
певицы
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.