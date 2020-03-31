Фото: samanthafoxofficial/instagram.com

Бывшая британская модель и певица Саманта Фокс выйдет замуж за свою подругу Линду Олсен. 53-летняя Фокс обручилась с 45-летней норвежкой спустя четыре года после смерти своей возлюбленной Миры Страттон, которая скончалась от рака.

Пара планировала устроить свадебную церемонию летом в графстве Эссекс, однако из-за пандемии коронавируса ей пришлось отказаться от этих планов, отмечает The Sun.

Сэм и Линда так счастливы вместе, они хотят провести вдвоём остаток своих жизней. Они так влюблены и хотят узаконить отношения, — приводит газета слова друга пары.

Саманта Фокс совершила каминг-аут в 2003 году, уточняет издание.

В феврале спустя 27 лет брака британский телеведущий Филлип Шофилд признался в нетрадиционной сексуальной ориентации. Мужчина рассказал о внутреннем конфликте, писал NEWS.ru.

Добавьте наши новости в избранные источники

News.ru в соцсетях