Бывшая британская модель и певица Саманта Фокс выйдет замуж за свою подругу Линду Олсен. 53-летняя Фокс обручилась с 45-летней норвежкой спустя четыре года после смерти своей возлюбленной Миры Страттон, которая скончалась от рака.
Пара планировала устроить свадебную церемонию летом в графстве Эссекс, однако из-за пандемии коронавируса ей пришлось отказаться от этих планов,
Сэм и Линда так счастливы вместе, они хотят провести вдвоём остаток своих жизней. Они так влюблены и хотят узаконить отношения, — приводит газета слова друга пары.
Саманта Фокс совершила каминг-аут в 2003 году, уточняет издание.
В феврале спустя 27 лет брака британский телеведущий Филлип Шофилд признался в нетрадиционной сексуальной ориентации. Мужчина рассказал о внутреннем конфликте, писал NEWS.ru.
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