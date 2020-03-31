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Директор культурного фонда Льва Лещенко Андрей Гайдель заявил, что наличие коронавируса у артиста пока остаётся под вопросом. Он пояснил, что, так как положительный тест на вирус имеет «сомнительный характер», врачи до сих пор не могут «понять природу пневмонии» у артиста и откуда она появилась.

У Льва Валерьяновича обширная пневмония, ему то лучше, то хуже. Постоянно берут анализы. На коронавирус пересдавал уже несколько раз. Активно лечится. Но врачи не могут пока понять природу его пневмонии,...