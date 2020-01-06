https://static.news.ru/photo/d8c21d7a-3155-11ea-bd48-fa163e074e61_660.jpg Елена Север Фото: Kiseleva07/facebook.com

Певица Елена Север опубликовала серию рождественских фотографий со своими сыновьями. От бизнесмена и музыкального продюсера Владимира Киселёва в 1997 году у неё родился сын Юрий, который выступает в настоящее время под псевдонимом ЮрКисс, а в 2000-м — Владимир, известный как ВладиМир.

Пожалуй, первый раз мы в этот день оказались в разных странах. Но мы мысленно всегда рядом, — подписала она фото в Instagram.

Несколько лет назад Киселёв стал владельцем «Русской медиагруппы», тогда в эфире «Русского радио», на телеканалах «Ру.ТВ» и «Муз.ТВ» стали чаще звучать композиции его жены и сыновей, сообщает Teleprogramma.

Как писал NEWS.ru, артисты Валерий Меладзе, Вера Брежнева, Ани Лорак и Николай Басков получили по две статуэтки на премии «Русского радио» «Золотой Граммофон». Валерию Меладзе дали две награды за песни «Чего ты хочешь от меня?» и «Сколько лет», Ани Лорак — за «Сон» и «Сумасшедшая», Николаю Баскову — за «Караоке» и «Сердце на сердце». Вера Брежнева одну статуэтку получила за «Любите друг друга», а вторую — за спетую в дуэте с Еленой Север «Зла не держи».