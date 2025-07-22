Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
22 июля 2025 в 12:37

Певица Алсу решила избавиться от своего концертного агентства

Алсу ликвидирует концертное агентство «Эксклюзив Арт» после 24 лет работы

Певица Алсу Певица Алсу Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певица Алсу ликвидирует свое концертное агентство «Эксклюзив Арт», сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, просуществовавшая 24 года фирма последние 11 лет находится в убытках.

Компания была основана 19 июля 2001 года, и это последний бизнес певицы в России, передает издание. По данным последних отчетов, в 2023 году деятельность агентства завершилась с отрицательным финансовым результатом в размере 2,6 млн рублей.

В том же году компания столкнулась с блокировкой счетов. А в прошлый понедельник, спустя два дня после празднования 24-летия «Эксклюзив Арт», было принято решение о прекращении деятельности концертного агентства.

Ранее Алсу поделилась, что на ее дне рождения не было представителей сильного пола. Артистка отметила, что в компании женщин она чувствует себя свободнее, может позволить себе быть более открытой и непосредственной.

Помимо этого, певице удалось отстоять свои права на сценический псевдоним. Суд утвердил мировое соглашение, которое было заключено между певицей и компанией «АктивТестГрупп» из Санкт-Петербурга.

Алсу
бизнес
знаменитости
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Краснодар заволокло черным дымом от пожара на стройке
В Госдуме раскрыли судьбу уличных животных, которых запретят кормить
Эвакуация региона, мародеры, художник — агент СБУ: ВСУ атакуют РФ 22 июля
Баку передал России свидетельства пыток азербайджанцев в Екатеринбурге
«Украинский капкан»: сенатор назвал главную ошибку Трампа
«Сыновий долг»: в Совфеде высказались о лечении родителей Сырского в Москве
На российском теплоходе обнаружили вспышку инфекции
Демограф рассказал, как разница в доходах укрепляет брак
Трамп решил разорвать отношения США и ЮНЕСКО
«Москвич» открыл продажи нового флагманского кроссовера
Женщинам перечислили скрытые барьеры на пути к высокой зарплате
Слив служебной информации в Telegram обернулся делом для полицейских
Подростки раздели догола и жестоко избили 17-летнего парня
Названы главные причины роста тарифов на ЖКУ
В ГД отреагировали на отправку главкомом ВСУ денег в Россию
Онищенко рассказал, как обезопасить себя при задержках рейсов
Над Россией перехватили две ракеты большой дальности «Нептун»
Двое детей и двое взрослых погибли в результате ДТП в Дагестане
«Мог сделать больше»: оператор Мосфильма Климов о режиссере Каре
Королевская семья Британии 22 июля: новости, ненависть Карла III к Миддлтон
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
История

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Как выбрать газовую, электрическую, индукционную плиту: советы и инструкции
Общество

Как выбрать газовую, электрическую, индукционную плиту: советы и инструкции

Этот многолетник живет до 60 лет без пересадки: цветет с весны до осени
Общество

Этот многолетник живет до 60 лет без пересадки: цветет с весны до осени

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.