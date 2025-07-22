Певица Алсу решила избавиться от своего концертного агентства Алсу ликвидирует концертное агентство «Эксклюзив Арт» после 24 лет работы

Певица Алсу ликвидирует свое концертное агентство «Эксклюзив Арт», сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, просуществовавшая 24 года фирма последние 11 лет находится в убытках.

Компания была основана 19 июля 2001 года, и это последний бизнес певицы в России, передает издание. По данным последних отчетов, в 2023 году деятельность агентства завершилась с отрицательным финансовым результатом в размере 2,6 млн рублей.

В том же году компания столкнулась с блокировкой счетов. А в прошлый понедельник, спустя два дня после празднования 24-летия «Эксклюзив Арт», было принято решение о прекращении деятельности концертного агентства.

Ранее Алсу поделилась, что на ее дне рождения не было представителей сильного пола. Артистка отметила, что в компании женщин она чувствует себя свободнее, может позволить себе быть более открытой и непосредственной.

Помимо этого, певице удалось отстоять свои права на сценический псевдоним. Суд утвердил мировое соглашение, которое было заключено между певицей и компанией «АктивТестГрупп» из Санкт-Петербурга.