Певец Игорь Наджиев вспомнил последнюю встречу с Борисом Моисеевым Певец Наджиев: Моисееву было тяжело принять свою беспомощность после пережитых инсультов

Фото: Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Press

Борис Моисеев

Певец Игорь Наджиев вспомнил последнюю встречу с Борисом Моисеевым и отметил, насколько тяжело было артисту принять свою беспомощность после пережитых инсультов и факт того, что он больше не вернется на сцену, пишет «Слово и Дело». По его словам, Моисеев был не только одним из самых ярких артистов отечественной сцены, но и деликатным человеком, который был добр ко всем.

Когда мы с ним в последний раз виделись, все было ясно. <...> Видно было, что ему очень тяжело дается речь, что он ловит фрагментами. Он понял, что перед ним близкий человек, которого можно обнять. Но я прекрасно понимал, что ему очень трудно давалось осознавать свою беспомощность. Это особенно тяжело для артиста, тем более что он был очень деятельным, эмоциональным, — отметил певец.

Наджиев также назвал перфомансы Бориса Моисеева высоким искусством, которому он отдавал всего себя. Певец добавил, что зрители полюбили ушедшего из жизни артиста за его необычное творчество искренность, которую он проявлял не только к поклонникам, но и коллегам по сцене.

Ранее стало известно, что причиной смерти певца Бориса Моисеева стал третий по счету инсульт. О смерти артиста 27 сентября сообщил его арт-директор Сергей Горох. По его словам, певец умер «брошенный всеми».