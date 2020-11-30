Певец Данко рассказал о приобретённом доме в Крыму

https://static.news.ru/photo/3dccfce2-3319-11eb-8132-fa163e074e61_660.jpg Данко Фото: danko_star/instagram.com

Певец Данко (Александр Фадеев) и его возлюбленная Мария Силуянова рассказали о своёй недавней покупке. Так, некоторое время назад пара приобрела дом в Крыму.

Известно, что Данко и Силуяновой ранее приходилось снимать жильё, однако теперь влюблённая пара может похвастаться роскошными апартаментами близ Чёрного моря. По словам Силуяновой, 2020 год оказался довольно неудачным в финансовом плане.

Выживаем, как можем. Но, тем не менее, у нас всё же получилось осуществить давнюю мечту и наконец-то купить свой собственный дом, — рассказала Силуянова в беседе с «Собеседником».

Возлюбленная Данко также добавила, что дом был куплен возле Ялты. Жилище довольно просторное, в нём есть два этажа. На втором располагаются три спальни, а на первом — кухня, холл и гардеробная. Кроме того, в доме есть веранда с летней кухней. В ближайшее время пара планирует заняться строительством гаража.

Дом находится на возвышении, внутри помещений всё обставлено тёмной мебелью. Возможно, именно здесь Данко и Силуянова отпразднуют Новый год.

Сам Данко подчеркнул, что очень рад своему приобретению. По его словам, теперь он свободен от ограничений по коронавирусу, которые действуют в крупных городах.

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