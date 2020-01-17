https://static.news.ru/photo/a86af658-39b9-11ea-9c3f-fa163e074e61_660.jpg Александр Петров Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Российский актёр Александр Петров, известный по фильму «Вторжение», признался в любви актрисе Стасе Милославской. Он опубликовал фотографию девушки с соответствующей подписью.

Снимок Петров разместил на своей странице в Instagram.

Вспоминая Тай. Самый красивый человек, — гласит его подпись к фотографии Милославской.

Об отношениях актёров стало известно летом 2019 года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Александр Петров расстался с актрисой Ириной Старшенбаум. Пара встречалась около четырёх лет. Они познакомились во время съёмок картины «Притяжение». Через два года влюблённые даже сообщили о помолвке.