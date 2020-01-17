Российский актёр Александр Петров, известный по фильму «Вторжение», признался в любви актрисе Стасе Милославской. Он опубликовал фотографию девушки с соответствующей подписью.
Снимок Петров
Вспоминая Тай. Самый красивый человек, — гласит его подпись к фотографии Милославской.
Об отношениях актёров стало известно летом 2019 года.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Александр Петров расстался с актрисой Ириной Старшенбаум. Пара встречалась около четырёх лет. Они познакомились во время съёмок картины «Притяжение». Через два года влюблённые даже сообщили о помолвке.
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