https://static.news.ru/photo/baf9b182-e703-11e9-951f-fa163e074e61_660.jpg Евгений Петросян Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

После развода Елена Степаненко осталась жить в квартире, оформленной на бывшего мужа Евгения Петросяна. Долгое время юмористка отказывалась впускать шоумена в апартаменты. Однако в пятницу, 4 октября, артисту наконец-то удалось забрать личные вещи.

Артиста во время визита к Степаненко сопровождал его адвокат Сергей Жорин.

Евгений Ваганович давно хотел проникнуть в квартиру, потому что там его личные вещи. Конечно, Степаненко была недовольна, но ей пришлось впустить его, — цитирует защитника Starhit .

По словам Жорина, Петросян забрал удостоверение народного артиста, компьютер и личные вещи. Он подчеркнул, что «они не являются предметом раздела имущества». Правозащитник отметил, что о примирении сторон речь не идёт, поскольку 66-летняя артистка «находится в обиженной позе и принципиально не хочет заключать никаких мировых соглашений».

Петросян неоднократно жаловался, что больше года не может попасть в свою квартиру на Зачатьевском переулке. Юморист рассказывал, что именно в этом доме он снимал выпуски своей передачи «Смехопанорама». Съёмки проходили в кабинете артиста, который одновременно служил библиотекой. Артист добавил, что вопреки сложностям, не намерен сдаваться, писал News.ru.

Бывшие супруги оформили развод ещё в прошлом году, они до сих пор не могут разделить совместно нажитое имущество. Главным предметом спора является квартира на Зачатьевском переулке площадью 516 кв. м. Рыночная стоимость элитного жилья оценивается в 600 млн рублей.

По документам недвижимость оформлена на 74-летнего Петросяна, однако в квартире проживает Степаненко. По словам Жорина, она уже успела превратить её в роскошный СПА-центр, хотя раньше здесь собирались сделать музей юмориста.