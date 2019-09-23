Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Юморист Евгений Петросян, который в 2018 году расстался со своей супругой Еленой Степаненко, рассказал, что уже больше года не может попасть в свой собственный дом. Этим он поделился с подписчиками своего Instagram.

Но вот уже больше года, к великому сожалению, я лишён доступа в свой дом, к своим вещам. И конца, и края не видно этому беспределу. Оккупированы мои личные вещи! У меня нет доступа даже к рабочим документам, к моим многолетним видеозаписям, к личному компьютеру и к своим рукописям, в связи с чем я не имею возможности полноценно работать, — написал он на своей странице.

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У меня всё время спрашивают: в каких это виртуальных интерьерах я сижу уже много лет, ведя свою «Смехопанораму»? Это, дорогие мои друзья, всего лишь мой кабинет, который сооружён специально под меня, под мои интересы и мою специфическую работу. Здесь есть даже и небольшая сцена для репетицией, и пространство для большой библиотеки. В ней и уникальные, собранные мной в течение жизни, юмористические издания, начиная с восемнадцатого века, и театральные книги, которые «днём с огнём» не сыщешь, и история государства Российского, книги по философии, поэзии, словари и многое-многое другое. Немало книг, которые я подолгу реставрировал, восстанавливал страницы на старой бумаге, чистил, выпрямлял, наращивал старые листы, переплетал... Приводил в первозданный вид... Но вот уже больше года, к великому сожалению, я лишён доступа в свой дом, к своим вещам. И конца, и края не видно этому беспределу. Оккупированы мои личные (!) вещи! У меня нет доступа даже к рабочим документам, к моим многолетним видеозаписям, к личному компьютеру и к своим рукописям, в связи с чем я не имею возможности полноценно работать. Всё это, конечно, незаконно. Но, увы, всё в жизни бывает... Остались лишь картинки у нас в «Смехопанораме», которая справит на днях свой тысячный выпуск!!! Но я все равно в строю! И никто меня из этого строя не вытолкнет! Потому что моя работа - это я, а я - это моя профессия! Чем сложнее путь, тем больше мускул в теле! Тем слаще для меня успех у зрителей!!! Да осилит путь идущий! #евгенийпетросян #петросян #народныйартист #кабинет #смехопанорама #телевидение #россия1 #юмор #петросяншоу

Публикация от Евгений Петросян (@petrosyanevgeny)

Юморист отметил, что именно в этом доме он снимал выпуски своей передачи «Смехопанорама». Съёмки проходили в кабинете артиста, который одновременно служил библиотекой. Артист добавил, что вопреки сложностям, не намерен сдаваться.

Но я все равно в строю! И никто меня из этого строя не вытолкнет! Потому что моя работа — это я, а я — это моя профессия! Чем сложнее путь, тем больше мускул в теле! — резюмировал он.

В настоящее время в квартире проживает Елена Степаненко, отмечает «Свободная пресса».

Ранее News.ru писал, что Петросян провёл недельный отпуск в Париже. Его сопровождала возлюбленная Татьяна Брухунова. За неделю во французской столице пара потратила полмиллиона рублей. Они жили в элитном отеле в центре города и посещали самые известные парижские рестораны.

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