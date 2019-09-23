https://static.news.ru/photo/5139ee38-ddf8-11e9-baf9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Юморист Евгений Петросян, который в 2018 году расстался со своей супругой Еленой Степаненко, рассказал, что уже больше года не может попасть в свой собственный дом. Этим он поделился с подписчиками своего Instagram .

Но вот уже больше года, к великому сожалению, я лишён доступа в свой дом, к своим вещам. И конца, и края не видно этому беспределу. Оккупированы мои личные вещи! У меня нет доступа даже к рабочим документам, к моим многолетним видеозаписям, к личному компьютеру и к своим рукописям, в связи с чем я не имею возможности полноценно работать, — написал он на своей странице.

Юморист отметил, что именно в этом доме он снимал выпуски своей передачи «Смехопанорама». Съёмки проходили в кабинете артиста, который одновременно служил библиотекой. Артист добавил, что вопреки сложностям, не намерен сдаваться.

Но я все равно в строю! И никто меня из этого строя не вытолкнет! Потому что моя работа — это я, а я — это моя профессия! Чем сложнее путь, тем больше мускул в теле! — резюмировал он.

В настоящее время в квартире проживает Елена Степаненко, отмечает « Свободная пресса ».

Ранее News.ru писал, что Петросян провёл недельный отпуск в Париже. Его сопровождала возлюбленная Татьяна Брухунова. За неделю во французской столице пара потратила полмиллиона рублей. Они жили в элитном отеле в центре города и посещали самые известные парижские рестораны.