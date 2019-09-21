Евгений Петросян и Татьяна Брухунова Евгений Петросян и Татьяна Брухунова Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Артист эстрады, юморист Евгений Петросян провёл недельный отпуск в Париже. Его сопровождала возлюбленная Татьяна Брухунова.

За неделю во французской столице пара потратила полмиллиона рублей. Они жили в элитном отеле в центре города и посещали самые известные парижские рестораны.

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Когда арестовали Людовика XVI и его супругу Марию-Антуанетту, революционеры разрушили все, что изображало и принадлежало королевской семье Франции во всем огромном дворце. Потом они сообразили, что всю мебель можно распродать! Они с блеском осуществили это! До недавних времён Версаль стоял опустошённый. Французское правительство почему-то считало, что его не нужно восстанавливать и хранило историю в таком виде, в каком она не сохранилась. Это всё равно, что мы бы не восстанавливали дворцы в Павловске, Петергофе и т.д. Слава Богу, сейчас все меняется! И даже постепенно (но медленно) собирается со всего мира мебель, принадлежавшая Версалю. Так например, комоды и тумбы (листайте карусель) приехали из Америки, как подарок семьи Ротшильда. Экспертиза подтвердила, что эти предметы из покоев Марии-Антуанетты. Посещение Версаля зимой очень непростое дело, так как дворец плохо отапливался и до сих пор это так. Все Людовики мёрзли или задыхались от копоти, потому что тяга каминов не справлялась. Дым, гарь и копоть оставались внутри залов. Что приводило стены и портьеры в полную негодность за одну зиму. Обои менялись дважды в год. Прихоть короля Людовика XIV заставляла 2.000 садовников менять цветы в парке два раза в день! Утром все цветы в саду должны были быть желтыми, а к закату фиолетовыми! Одуреть можно. И много ещё всего такого, чего нам не понять. Но, безусловно, размах и шик дворца «Версаль» поражает до сих пор, особенно, когда понимаешь, что многие короли и цари позаимствовали (и Петр I в том числе) массу идей этого чуда для своих стран. Главным мотиватором к созданию дворца «Версаль» стал суперинтендант финансов Франции Николя Фуке. Именно он разозлил Людовика XIV до такой степени, что тот решился на столь грандиозный проект! #версаль #евгенийпетросян #петросяншоубыла

Публикация от Евгений Петросян (@petrosyanevgeny)

Петросян приурочил поездку в самый романтичный город мира к своему 74-му дню рождения. Пара отметила праздник в кабаре «Мулен Руж». Стоимость билетов на представление вместе с шампанским составила 25 тысяч рублей, сообщил StarHit.

После они посетили ресторан LouLou при парижском Музее декоративного искусства. За тарелку устриц, по подсчётам СМИ, юмористу пришлось заплатить 15 тысяч рублей.

Петросян и Брухунова поделились с подписчиками кадрами из поездки на своих страницах в Instagram, однако совместные фото они не опубликовали.

Об отношениях между юмористом и его личным ассистентом стали говорить после развода Петросяна с Еленой Степаненко. После этого Петросян и Брухунова вышли в свет на музыкальном фестивале «Новая волна».

Ранее домработница юмориста Ольга по-своему объяснила, отчего у Петросяна начались неприятности и ему стало сложно находить общий язык с Еленой Степаненко. По мнению женщины, бывшая жена Евгения Вагановича навела на него порчу, писал News.ru.

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