https://static.news.ru/photo/6535cfa0-dd4a-11e9-b2d2-fa163e074e61_660.jpg Евгений Петросян и Татьяна Брухунова Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Артист эстрады, юморист Евгений Петросян провёл недельный отпуск в Париже. Его сопровождала возлюбленная Татьяна Брухунова.

За неделю во французской столице пара потратила полмиллиона рублей. Они жили в элитном отеле в центре города и посещали самые известные парижские рестораны.

Петросян приурочил поездку в самый романтичный город мира к своему 74-му дню рождения. Пара отметила праздник в кабаре «Мулен Руж». Стоимость билетов на представление вместе с шампанским составила 25 тысяч рублей, сообщил StarHit .

После они посетили ресторан LouLou при парижском Музее декоративного искусства. За тарелку устриц, по подсчётам СМИ, юмористу пришлось заплатить 15 тысяч рублей.

Петросян и Брухунова поделились с подписчиками кадрами из поездки на своих страницах в Instagram, однако совместные фото они не опубликовали.

Об отношениях между юмористом и его личным ассистентом стали говорить после развода Петросяна с Еленой Степаненко. После этого Петросян и Брухунова вышли в свет на музыкальном фестивале «Новая волна».

Ранее домработница юмориста Ольга по-своему объяснила, отчего у Петросяна начались неприятности и ему стало сложно находить общий язык с Еленой Степаненко. По мнению женщины, бывшая жена Евгения Вагановича навела на него порчу, писал News.ru.