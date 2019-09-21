Петросян приурочил поездку в самый романтичный город мира к своему 74-му дню рождения. Пара отметила праздник в кабаре «Мулен Руж». Стоимость билетов на представление вместе с шампанским составила 25 тысяч рублей, сообщил StarHit.
После они посетили ресторан LouLou при парижском Музее декоративного искусства. За тарелку устриц, по подсчётам СМИ, юмористу пришлось заплатить 15 тысяч рублей.
Петросян и Брухунова поделились с подписчиками кадрами из поездки на своих страницах в Instagram, однако совместные фото они не опубликовали.
Об отношениях между юмористом и его личным ассистентом стали говорить после развода Петросяна с Еленой Степаненко. После этого Петросян и Брухунова вышли в свет на музыкальном фестивале «Новая волна».
Ранее домработница юмориста Ольга по-своему объяснила, отчего у Петросяна начались неприятности и ему стало сложно находить общий язык с Еленой Степаненко. По мнению женщины, бывшая жена Евгения Вагановича навела на него порчу, писал News.ru.
Бывший муж Ксении Собчак рассказал, что с детства мечтал об автомобиле этой американской марки. Отмечается, что салон машины выполнен вручную с использованием ценных пород дерева и кожи премиального качества.
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Петросян отдохнул с молодой возлюбленной в Париже за полмиллиона рублей