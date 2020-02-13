Телеведущий Иван Ургант в очередном выпуске своего шоу сравнил юмориста Евгения Петросяна с «тараканом», а футболиста Дмитрия Тарасова назвал «крысой». Это произошло в ходе обсуждения акции техасского зоопарка, который на День влюбленных придумал оригинальную акцию. За дополнительную плату посетителям можно назвать таракана или грызуна именем бывшего и скормить их животным.
14 февраля в зоопарке совершенно точно можно будет встретить замороженную крысу Тарасов, мышь Брэдли и таракана Евгения Вагановича. А пока все думают, перед кем извиняться, я быстренько следующую новость начну читать, — заявил Ургант.
Ранее Ургант пошутил насчёт второго ведущего в новом шоу Ксении Собчак «Док-ток». Он сказал, что «потерял» Гордона, который также должен вести программу. Гордон был заявлен в качестве соведущего, однако, на протяжении уже трёх эфиров он так и не проявился, писал NEWS.ru.
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