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Российский актёр Роман Курцын успевает сниматься сразу в нескольких картинах, выполнять на площадке сложные трюки и заниматься спортом. У артиста много поклонниц, идущих на разные хитрости ради знакомства с кумиром.

По словам звезды сериала «Фитнес», девушки присылали фото детей якобы от него, обклеивали автомобили любовными записками, воровали нижнее бельё. На заре карьеры мужчине даже предлагали деньги, скорее всего, за личную...