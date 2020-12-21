Петросян ответил на слухи о своей личной жизни

https://static.news.ru/photo/cefd8d6e-428a-11eb-8bcf-fa163e074e61_660.jpg Андрей Малахов и Евгений Петросян Фото: petrosyanevgeny/instagram.com

Евгений Петросян отреагировал на слухи, которые ходят вокруг его личной жизни. Интерес к личной жизни артиста не утихает, он только разгорелся с появлением на свет наследника юмориста.

Поводы к пересудам даёт и молодая жена Петросяна, постоянно публикующая в Instagram моменты своей личной жизни и общаясь с подписчиками. Пользователи постоянно критикуют как 75-летнего артиста, так и его избранницу за странный внешний вид и «бабушкин» стиль в одежде.

А появление на месте нынешней супруги юмориста новой помощницы и вовсе всколыхнуло общественность. В народе не на шутку заговорили о том, что артиста ждёт новый роман с новой молоденькой помощницей.

Но Петросян скептически относится ко всем слухам о своей семье.

Не принимаю слухи о семье на свой счёт, в них много вымысла, — высказался юморист на шоу «Привет, Андрей!» на телеканале « Россия 1 ».

Сейчас артист посвящает всё своё свободное время семье. Он ездит с концертами по стране, его всегда сопровождает супруга Татьяна Брухунова. Петросян утверждает, что полон сил и намеревается прожить долго, чтобы вырастить сына.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Ксения Собчак довольно обидно высказалась по поводу «шутки», опубликованной на странице молодой жены Петросяна Татьяны Брухуновой. Бывшая помощница артиста, ставшая его женой, опубликовала картинку, на которой её сравнили с черепахой Тортиллой.