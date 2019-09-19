Первый канал удалил видео-тизер программы, которую должна была вести Ксения Собчак.
Ролик с маркировкой телеканала опубликовала сама журналистка в день своей свадьбы 13 сентября. В нём присутствовал явный намёк на то, что Первый канал готовит проект с её участием.
По данным «
Ранее News.ru писал о том, что православная общественность возмутилась шоу, которое телеведущая Ксения Собчак устроила из своей свадьбы с режиссёром Константином Богомоловым. В частности, как заявил протидиакон Андрей Кураев, теперь храм Вознесения Господня, где когда-то венчался поэт Александр Пушкин, будет ассоциироваться с Собчак.