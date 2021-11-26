16+

Рубрики

Медиа

Архив

Шоу-бизнес

«Перешёл кому-то дорогу»: брат Моргенштерна ответил на обвинения Бастрыкина

15:15, 26 ноября 2021
«Перешёл кому-то дорогу»: брат Моргенштерна ответил на обвинения Бастрыкина Алишер Валиев / Моргенштерн Фото: morgen_shtern/instagram.com
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Брат Алишера Валеева Максим Моргенштерн в беседе с NEWS.ru ответил на претензии председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина, заподозрившего рэпера в распространении наркотиков в социальных сетях. Брат исполнителя заявил, что тот ни в чём не виноват. По его мнению, обвинения против Моргенштерна связаны с тем, что музыкант «кому-то не тому перешёл дорогу».

Вины Алишера (в торговле наркотиками в соцсетях. — NEWS.ru) нет. Думаю, разговоры об этом могут быть связаны с тем, что он кому-то не тому перешёл дорогу, — рассказал Максим Моргенштерн.

Брат рэпера признался, что «боится в России говорить про представителей власти». Он отказался комментировать сообщения о «бегстве» музыканта сначала в Минск, а потом — в Дубае, и не ответил на вопрос, где сейчас точно находится Моргенштерн.

Ранее стало известно, что рэпер Моргенштерн отменил ближайшие концерты в России. Запланированное на 26 ноября выступление в московском клубе Gipsy перенесено на весну, заявил его концертный директор. В качестве причины отмены он сослался на пандемию коронавируса. Однако поклонники артиста считают, что популярный исполнитель покинул Россию после заявления главы СК РФ Александра Бастрыкина, что он торгует наркотиками.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео