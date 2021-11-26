«Перешёл кому-то дорогу»: брат Моргенштерна ответил на обвинения Бастрыкина

Брат Алишера Валеева Максим Моргенштерн в беседе с NEWS.ru ответил на претензии председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина, заподозрившего рэпера в распространении наркотиков в социальных сетях. Брат исполнителя заявил, что тот ни в чём не виноват. По его мнению, обвинения против Моргенштерна связаны с тем, что музыкант «кому-то не тому перешёл дорогу».

Вины Алишера (в торговле наркотиками в соцсетях. — NEWS.ru) нет. Думаю, разговоры об этом могут быть связаны с тем, что он кому-то не тому перешёл дорогу, — рассказал Максим Моргенштерн.

Брат рэпера признался, что «боится в России говорить про представителей власти». Он отказался комментировать сообщения о «бегстве» музыканта сначала в Минск, а потом — в Дубае, и не ответил на вопрос, где сейчас точно находится Моргенштерн.

Ранее стало известно, что рэпер Моргенштерн отменил ближайшие концерты в России. Запланированное на 26 ноября выступление в московском клубе Gipsy перенесено на весну, заявил его концертный директор. В качестве причины отмены он сослался на пандемию коронавируса. Однако поклонники артиста считают, что популярный исполнитель покинул Россию после заявления главы СК РФ Александра Бастрыкина, что он торгует наркотиками.