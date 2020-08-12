«Переболел по-киркоровски»: Киркоров заявил, что перенёс коронавирус

https://static.news.ru/photo/df3f4044-dc8e-11ea-9c52-fa163e074e61_660.jpg Филипп Киркоров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский певец Филипп Киркоров в ходе презентации совместного клипа с Давой (Давид Манукян) «Ролекс» признался, что перенёс коронавирус.

Конечно, я перенёс коронавирус. Но к счастью, переболел по-киркоровски, бессимптомно. А сейчас абсолютно здоров, — рассказал певец, слова которого приводит KP.RU.

Примечательно, что в самом начале карантина Киркоров заявлял, что его друзья из США прислали ему экспресс-тест на COVID-19 — тогда наличие вируса певец у себя не нашёл.

Известно, что на съёмки нового клипа Киркоров потратил приличную сумму. Одна лишь установка гриллз (съёмных ювелирных украшений на зубы) стоила почти так же, как однокомнатная квартира в Москве.

Ранее NEWS.ru писал, что Манукян опубликовал совместный клип с Киркоровым. Ролик сопровождает песню «Ролекс».

В видео Киркоров предстал в образе рэпера с африканскими косичками. Певец исполняет речитатив под автотюн.