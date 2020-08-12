«Переболел по-киркоровски»: Киркоров заявил, что перенёс коронавирус

Российский певец Филипп Киркоров в ходе презентации совместного клипа с Давой (Давид Манукян) «Ролекс» признался, что перенёс коронавирус.
Конечно, я перенёс коронавирус. Но к счастью, переболел по-киркоровски, бессимптомно. А сейчас абсолютно здоров, — рассказал певец, слова которого
приводитKP.RU.
Примечательно, что в самом начале карантина Киркоров заявлял, что его друзья из США прислали ему экспресс-тест на COVID-19 — тогда наличие вируса певец у себя не нашёл.
Известно, что на съёмки нового клипа Киркоров потратил приличную сумму. Одна лишь установка гриллз (съёмных ювелирных украшений на зубы) стоила почти так же, как однокомнатная квартира в Москве.
Ранее NEWS.ru писал, что Манукян опубликовал совместный клип с Киркоровым. Ролик сопровождает песню «Ролекс».
В видео Киркоров предстал в образе рэпера с африканскими косичками. Певец исполняет речитатив под автотюн.
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