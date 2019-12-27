https://static.news.ru/photo/d15e41ae-289e-11ea-931d-fa163e074e61_660.jpg Николай Расторгуев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пенсионный фонд Москвы подал иск в Арбитражный суд на лидера группы «Любэ» Николая Расторгуева. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Утверждается, что в 2018 году Николай Расторгуев не отчитался за свой именной фонд, на средства которого проводит благотворительные концерты и поддерживает современное искусство, — сообщило издание.

Пенсионный фонд России оштрафовал певца на 20 тысяч рублей, но Николай Расторгуев не оплатил его. Сам певец не дал никаких комментариев по поводу этой информации, отмечает издание.

Ранее NEWS.ru писал о том, что солист группы «Любэ» Николай Расторгуев предложил президенту России Владимиру Путину $100 за подаренный кортик. Однако президент тактично отказался от купюры.