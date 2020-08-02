Пелагея удивила фанатов новым имиджем на фоне развода

Возвращаемся к нормальной жизни! — подписала фото Пелагея.
Удивлённые фанаты отметили, что певица стала «хороша — нет слов». Пелагею сравнили с невестой и пожелали всего хорошего. Артистка разводится с хоккеистом Иваном Телегиным, с которым прожила в браке четыре года. Три года назад у пары родилась дочь Таисия.
Но уже в прошлом году супруги объявили о расставании. Развод проходит тяжело и даже сопровождается угрозами в адрес Пелагеи.
Ранее NEWS.ru сообщал, что певица Пелагея наняла охрану накануне очередного заседания суда по бракоразводному процессу с хоккеистом Иваном Телегиным. Об этом рассказала близкая подруга исполнительницы Александра Соколова.