Пелагея удивила фанатов новым имиджем на фоне развода

https://static.news.ru/photo/b9251e88-d45f-11ea-a200-fa163e074e61_660.jpg Пелагея и Иван Телегин Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Пелагея, которая сейчас переживает развод, удивила поклонников новыми обликом. Певица похорошела после посещения салона красоты.

Перед поклонниками артистка предстала с удлинённой чёлкой, выразительным макияжем и в красивом платье.

Возвращаемся к нормальной жизни! — подписала фото Пелагея.

Удивлённые фанаты отметили, что певица стала «хороша — нет слов». Пелагею сравнили с невестой и пожелали всего хорошего. Артистка разводится с хоккеистом Иваном Телегиным, с которым прожила в браке четыре года. Три года назад у пары родилась дочь Таисия.

Но уже в прошлом году супруги объявили о расставании. Развод проходит тяжело и даже сопровождается угрозами в адрес Пелагеи.

Ранее NEWS.ru сообщал, что певица Пелагея наняла охрану накануне очередного заседания суда по бракоразводному процессу с хоккеистом Иваном Телегиным. Об этом рассказала близкая подруга исполнительницы Александра Соколова.