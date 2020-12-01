Пелагея показала подросшую дочь от Телегина

https://static.news.ru/photo/fdcd8da6-3470-11eb-8b9e-fa163e074e61_660.jpg Пелагея Фото: instagram.com/pelageya_insta

Пелагея опубликовала в Instagram видео со своей маленькой дочкой Таисией. На видео девочка рассказывает, как делала себе маникюр и красила губы. После чего она вместе со звёздной мамой читает буквы и пишет слово «Папочка».

Тась, ты в школу уже готова идти? — спрашивает Пелагея дочку.

Видео вызвало восторг у подписчиков артистки. Они отметили, что малышка такая же хохотушка и умница, как и её мама.

Солнечный Ребёнок от солнечной Мамы, — написала одна из поклонниц певицы.

Пелагея родила дочь хоккеисту Ивану Телегину три года назад. О расставании пары стало известно в конце 2019 года.

Ранее сообщалось, что певица намерена отсудить у бывшего мужа имущество на $5 млн. При этом друзья хоккеиста уверяют, что певица настроена агрессивно и хочет оставить бывшего мужа без копейки. По их словам, Пелагея готова поделить даже то, что было нажито спортсменом до женитьбы на ней. Споры идут вокруг квартиры в Москве, которую Пелагее подарила мама. Жильё оценивается в 85 млн рублей, разделу не подлежит. Особняк за городом за 50 млн рублей тоже покупался на совместные деньги, писал NEWS.ru.