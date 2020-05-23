«Печенегов подбивал»: Садальский высмеял Газманова за демонстрацию медалей

https://static.news.ru/photo/05de3400-d72f-11e9-bd78-fa163e074e61_660.jpg Станислав Садальский Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Актёр Станислав Садальский опубликовал в соцсети фотографию российского певца Олега Газманова в военном кителе, увешанном медалями. По его мнению, их количество может служить доказательством того, что исполнитель прошёл с боями ни одну битву.

Очень похоже, что Олег брал Берлин, и печенегов подбивал, брал Шипку и Измаил ... А вы так не считаете? — спросил Садальский на своей странице в Instagram у подписчиков.

В комментариях пользователи Сети сошлись во мнении, что подобная публикация Газманова, по меньшей мере, неуместна: «Ужас, что за кощунство?», «Как же смешно смотреть на этих „патриотов“, дно просто», «Я была сильно возмущена, когда это увидела! Это вообще зачем? Какое отношение его коллекция значков имеет к ВОВ и Победе?», «Откуда у него столько, за что? Вроде и не воевал», «Участник битвы Куликовской?», «И Наполеона, тоже он победил», «Капец. Я думала, Газманов адекватный».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Станислав Садальский встал на сторону певицы Ирины Отиевой, которую в шоу Андрея Малахова выставили в неприглядном виде. Нынешнюю эстраду Садальский сравнил с котлом, в котором варятся «одни и те же овощи» без цвета и вкуса. И смешно жалеть о том, что «ты не с ними», заключает артист.