Пашаев предсказал скорое освобождение Ефремова из тюрьмы

Экс-адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что у артиста есть все основания выйти из тюрьмы через два с половиной года после момента заключения. При этом юрист в разговоре с Sobesednik.ru пообещал плюнуть актёру в лицо за то, что тот «поливал его грязью».

У него (Ефремова. — NEWS.ru) есть все основания выйти на принудительные работы через треть срока. Это через два половиной года с момента ареста. Не знаю, сколько ему осталось до этой даты. Наверное, один год. Я не слежу за этим. А до УДО ему еще долго: должно пройти 3 года и 9 месяцев, — пояснил Пашаев.

Он рассказал, как Ефремов «умолял» юриста не бросать его в сложившейся ситуации, а во время сотрудничества с Добровинским начал «поливать грязью» своего бывшего защитника в суде. При этом, уверяет Пашаев, он не бросил актёра даже несмотря на то, что его «прессовали с утра до вечера все органы».

Я, когда Ефремов выйдет, сначала ему вопрос задам. А потом плюну в лицо ему. Я себе слово дал сделать это публично. Поймите, человек должен сохранять своё лицо. Не надо быть подонком, — резюмировал юрист.

15 сентября Второй кассационный суд в Москве отказался смягчить приговор Ефремову за смертельное ДТП, в котором погиб курьер Сергей Захаров. Против уменьшения срока заключения и перевода артиста из колонии общего режима в колонию-поселение выступили прокурор и адвокат родственников погибшего Александр Добровинский.

Ранее адвокат Ефремова Пётр Хархорин в беседе с NEWS.ru заявил, что Ефремов намерен обжаловать свой приговор. По его словам, актёр в колонии «много читает» и «здраво мыслит». Также Ефремов, по словам Хархорина, «держит удар, внешне не проявляет своих переживаний».