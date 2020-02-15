Пародия на нового премьер-министра Мишустина впервые появилась в КВН. Её изобразила команда «Татнефть» из Альметьевска.
Новую передачу показали в эфире
А вот у Дмитрия Анатольевича получалось, — пошутили выступающие.
Если бы у Дмитрия Анатольевича получалось, меня бы не назначили, — парировал «премьер».
Шутку оценил телеведущий Владимир Соловьёв, отметивший, что нового премьера заметили даже в КВН.
Ранее NEWS.ru сообщал, что певица Пелагея в 2020 году вновь вошла в состав жюри Высшей лиги телевизионного Клуба весёлых и находчивых (КВН). Она приняла участие в съёмках первой 1/8 финала игры.
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