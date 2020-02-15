https://static.news.ru/photo/6143987a-5043-11ea-a9d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maxim Burlak/ Russian Look/Global Look Press

Пародия на нового премьер-министра Мишустина впервые появилась в КВН. Её изобразила команда «Татнефть» из Альметьевска.

Новую передачу показали в эфире Первого канала . «Мишустин» вышел на сцену под песню Лепса «Я счастливый», пояснив, что и раньше он счастливым ходил, так как «налоговой руководил». Участники команды предложили «премьеру» спеть или станцевать, на что тот скромно ответил, что не умеет.

А вот у Дмитрия Анатольевича получалось, — пошутили выступающие.

Если бы у Дмитрия Анатольевича получалось, меня бы не назначили, — парировал «премьер».

Шутку оценил телеведущий Владимир Соловьёв, отметивший, что нового премьера заметили даже в КВН.

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