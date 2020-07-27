«Папина дочка» Арзамасова похвасталась помолвочным кольцом за миллион

https://static.news.ru/photo/6f102d34-d085-11ea-8bf4-fa163e074e61_660.jpg Лиза Арзамасова Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Лиза Арзамасова похвалилась помолвочным кольцом, которое подарил ей Илья Авербух. Стоимость украшения актриса не назвала, но дизайнер украшений Влад Торхов заметил, что стоить такое кольцо может 1 330 000 рублей.

Если же бренд малоизвестный, то цена колечку — 600 тыс. рублей. Скорее всего, это цитрин и россыпь бриллиантов. Кольцо 25-летняя актриса показала во время прямого эфира в Instagram.

@liza_arzamasova

Не все порадовались скорому счастью Арзамасовой. Ведущая «Фигурвью» Елена Родина отметила, что сделано это излишне нарочито. И вообще, связь Авербуха и Арзамасовой раскрылась как раз тогда, когда другая «папина дочка» стала популярна благодаря роману с Павлом Прилучным.

Не удивлюсь, что она так активно машет помолвочным кольцом, чтобы доказать своей коллеге по «Папиным дочкам» Мирославе Карпович, которая сейчас крутит роман с Павлом Прилучным, что у неё тоже есть личная жизнь, — сказала Родина в интервью KP.RU.

Сейчас же Арзамсова часто мелькает на фоне комнат дома Авербуха, чтобы показать, что она и фигурист живут вместе.

Ранее NEWS.ru сообщал, что звезда «Папиных дочек» Лиза Арзамасова поблагодарила своих поклонников, одобривших её роман с Авербухом. Актриса пожелала подписчикам «самых мирных и ясных снов».