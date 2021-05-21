«Папина дочка» Арзамасова погоревала об утраченной фигуре

https://static.news.ru/photo/0879d17e-baae-11eb-b194-96000091f725_660.jpg Лиза Арзамасова Фото: .instagram.com/liza_arzamasova/

«Папина дочка» Лиза Арзамасова высказала сожаление что утратит свою прекрасную фигуру на фоне беременности. Актриса поделилась своими переживаниями с подписчиками.

Этим летом я точно не буду в такой форме. Мне предстоит лето больших размеров, — написала жена Авербуха.

Несмотря на это, артистка решила принять свой новый внешний вид, она успокаивает себя тем, что «здоровая спортивная форма — это хорошо и не стоит расслабляться». Арзамасова сейчас активно работает, играет в театре, ездит на гастроли, занимается благотворительностью.

Поклонники поддержали актрису, заверив, что беременность только украшает женщину. «Классный мамский период! Поздравляю! Волшебное время», «Особенное будет лето, невероятное и полное открытий. А форму вернуть — это вопрос самодисциплины», «Этим летом ты будешь самая прекрасная», написали в комментариях пользователи.

Как сообщалось ранее, «папина дочка» Лиза Арзамасова показала, как наслаждается отдыхом в свой выходной день. Жена Ильи Авербуха ждёт ребёнка и не скрывает своего счастья.