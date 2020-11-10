«Паника раздувается искусственно»: Лоза заявил, что пандемии нет

https://static.news.ru/photo/7e4e0332-23e8-11eb-a70f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Композитор Юрий Лоза на своей официальной странице в социальной сети высказал своё мнение вокруг ситуации с пандемией коронавируса в России. Он выступил с критикой системы подсчёта числа заражённых и отметил, что паника «раздувается искусственно».

Как подчеркнул Лоза, российские врачи говорят, что традиционных эпидемией гриппа в 2020 году не было, так как болезнь «испугалась» профилактических мер. Однако Лоза, размышляя над словами медиков, решил прибегнуть к «бесстрастной статистике». Она, в свою очередь, показала, что общее количество простудных заболеваний ничем не отличается от прошлых лет. В связи с этим музыкант пришёл к выводу, что всех, кто заразился гриппом, записали в «коронавирусные».

Но тогда получается, что никакой пандемии нет, паника раздувается искусственно, а эти абсурдные запреты введены с какими-то особыми, понятными только властям целями, — заявил Лоза, коснувшись темы новых ограничений в Москве. Его слова передаёт портал «Ридус».

Также композитор сказал, что ограничения, распространившиеся на новогодние праздники, больно ударят по артистам. Корпоративов не будет, поэтому многим придётся искать другой способ заработать.

Как писал NEWS.ru, власти Москвы ужесточили меры по противодействию распространению коронавирусу, в том числе запретили ресторанам, кафе, ночным клубам и барам обслуживать посетителей в ночное время. Все столичные развлекательные заведения и предприятия общественного питания перестанут принимать посетителей с 23:00 до 06:00. Ограничения не распространяются на торговлю навынос, а также на курьерские доставки. Введённые меры будут действовать по меньшей мере до 15 января 2021 года.