Американская актриса и модель Памела Андерсон рассталась с продюсером Джоном Питерсом после 12 дней брака.
Пара не подала документы для официального оформления отношений и захотела «взять перерыв». Знаменитость пояснила, что влюблённые намерены разобраться, чего хотят от жизни и друг от друга,
О тайной свадебной церемонии стало известно 21 января 2020 года. Мероприятие носило закрытый характер и прошло в Малибу.
Андерсон и Питерс встречались в 80-х. Воссоединились в 2019-м и держали отношения в тайне.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Андерсон приняла участие в новой фотосессии для журнала Maxim. 52-летняя актриса позировала на яхте в откровенном купальнике.
Для обложки нового номера Maxim Australia модель выбрала белый купальник с глубоким декольте и вырезом во всю спину. Съёмки проходили на яхте в Голд-Косте. Также во время своего визита в Австралию звезда приняла участие в фотосессии для транспортной компании. На этой локации Андерсон позировала в облегающем чёрном гидрокостюме.
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