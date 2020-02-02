https://static.news.ru/photo/df142e6c-45bd-11ea-aac6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Manfred Siebinger/www.imago-images.de/Global Look Press

Американская актриса и модель Памела Андерсон рассталась с продюсером Джоном Питерсом после 12 дней брака.

Пара не подала документы для официального оформления отношений и захотела «взять перерыв». Знаменитость пояснила, что влюблённые намерены разобраться, чего хотят от жизни и друг от друга, пишет The Independent.

О тайной свадебной церемонии стало известно 21 января 2020 года. Мероприятие носило закрытый характер и прошло в Малибу.

Андерсон и Питерс встречались в 80-х. Воссоединились в 2019-м и держали отношения в тайне.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Андерсон приняла участие в новой фотосессии для журнала Maxim. 52-летняя актриса позировала на яхте в откровенном купальнике.

Для обложки нового номера Maxim Australia модель выбрала белый купальник с глубоким декольте и вырезом во всю спину. Съёмки проходили на яхте в Голд-Косте. Также во время своего визита в Австралию звезда приняла участие в фотосессии для транспортной компании. На этой локации Андерсон позировала в облегающем чёрном гидрокостюме.