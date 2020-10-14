Овсиенко опровергла слухи о домашнем насилии, показав фото с мужем

https://static.news.ru/photo/6c7d1c62-0e3d-11eb-82d8-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Овсиенко с мужем Фото: tatiana_ovsienko_/instagram.com

Певица Татьяна Овсиенко показала своим подписчикам в Instagram совместное фото с мужем. Так она решила пресечь слухи о домашнем насилии, которые циркулируют в Сети.

Романтическое фото пары было сделано во время отдыха в Крыму. Звезда вместе с супругом стоят обнявшись на балконе гостиничного номера.

Также Овсиенко опубликовала видеозапись, состоящую из своих фотографий совместно с мужем. Артистка процитировала подругу, которая недавно побывала у неё в гостях, передаёт «Газета.Ru»,

Вчера, побывав у них в гостях, я в очередной раз любовалась этой прекрасной парой и их бережным отношением друг к другу, — заявила подруга певицы.

Ранее в Сети появилась информация, будто супруг певицы Александр Меркулов во время пандемии стал избивать артистку, а ей с каждый разом трудно скрывать следы побоев.

NEWS.ru писал, что директор артистки ушёл от неё на фоне скандала с пьянством. Игорь Архипов длительное время сотрудничал с Овсиенко, был не просто директором, а её хорошим другом. Мужчина подтвердил факт расторжения сотрудничества, но не стал вдаваться в детали.