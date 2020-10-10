Директор Овсиенко ушёл от артистки на фоне скандала с её пьянством

https://static.news.ru/photo/9c78b52c-0b6b-11eb-8235-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Овсиенко Фото: Igor Primak/Russian Look/Global Look Press

Директор Татьяны Овсиенко Игорь Архипов, работавший с ней много лет, разорвал сотрудничество с певицей на фоне слухов о её алкоголизме. Архипов подтвердил факт расторжения сотрудничества, но вдаваться в детали не стал.

Архипов был не просто директором, а хорошим другом певицы. Информация о его уходе от Овсиенко изначально появилась в соцсетях. Что-либо комментировать директор Овсиенко отказался, но назвал враньём слухи, которые крутятся сейчас вокруг артистки.

Во-первых, это личная жизнь человека. Во-вторых, всё неправда, что про неё пишут. Мы общаемся каждый день. С Таней продолжаем дружить, потому что мы родственники. Она крёстная моих детей! — привёл аргументы Архипов в интервью «Собеседнику».

Недавно подруга солистки «Миража» на всю страну заявила, что артистка пьёт, а виноват в этом её супруг, вернувшийся из мест заключения. Клинический психолог по внешним признакам поведения певицы подтвердила эту информацию и предположила, что та может повторить судьбу Легкоступовой.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Юрий Лоза заявил, что ничего не знает о проблемах с алкоголем у певицы Татьяны Овсиенко. Композитор сказал, что особо не общался с артисткой в последние годы.