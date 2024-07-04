«Отмененный» Гудков впервые появился на публике спустя долгое время Экс-ведущий шоу «Вечерний Ургант» Гудков посетил гастро-ужин «Онегин»

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Александр Гудков

Экс-ведущий шоу «Вечерний Ургант» Александр Гудков посетил гастро-ужин «Онегин» с шеф-поваром Давидом Эммерле, сообщил Telegram-канал «Светские крошки LIVE». Среди других звездных гостей также заметили Марию Миногарову, Елену Летучую, Екатерину Варнаву, Ксению Дукалис и многих других.

По информации канала, посетителей угощали сетом из авторских интерпретаций блюд XIX века. Их рецепт повар взял из «Энциклопедии русской жизни» писателя Александра Пушкина.

Ранее российская актриса Яна Поплавская поблагодарила россиян за помощь в отмене выступлений комика Александра Гудкова в Череповце, Тольятти и Мытищах. Она отметила, что патриоты и честные люди ненавидят «подлость, предательство и лицемерие». По словам Поплавской, зрители обвинили юмориста «в спонсировании ВСУ».

До этого актриса заявила, что главной проблемой уехавших из России актеров Яны Трояновой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), Дмитрия Назарова и Татьяны Лазаревой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) является «непомерное количество алкоголя». Так Поплавская отреагировала на новость об объявлении Лазаревой в розыск.