«Отказалась от всего»: Бородина рассказала о «Ледниковом периоде»

Российская телеведущая Ксения Бородина призналась, что отказалась от работы, фотосессий и предложений по рекламе, чтобы уделить всё своё внимание проекту «Ледниковый период». По её словам, «лёд сейчас на первом месте», передаёт Sobesednik.ru.

Я отказалась от всего, чтобы быть здесь! Я практически не появляюсь на работе, много дел по рекламе отложила, также отменила несколько фотосессий. Лёд сейчас на первом месте. Да, меня звали и раньше на проект, поэтому я три года и не соглашалась из-за своей занятости, но вот сейчас согласилась, поэтому сконцентрировалась только на этом проекте, — подчеркнула Бородина.

Звезда рассказала, что испытывает страх и нервозность перед оценками жюри, но тем не менее их жёсткие вердикты делают телеведущую сильнее. Бородина добавила, что справиться со стрессом ей помогают тёплые слова и поддержка от поклонников. Также артистка призналась, что перед выходом на сцену тщательно проверяет шнурки на коньках и не берёт с собой ничего «на удачу».

Ранее блогер Даня Милохин признался в чувствах к своей партнёрше по танцам на «Ледниковом периоде». По его словам, фигуристка Евгения Медведева для него «не сестра».