Отец Ивана Урганта рассказал о состоянии заразившегося COVID-19 сына

Советский и российский актёр театра и кино, телеведущий Андрей Ургант рассказал о состоянии своего сына Ивана Урганта, который заболел коронавирусом.
Он жив, здоров, сегодня будет в эфире, смотрите! — сообщил он в комментарии для «КП-Петербург».
Ранее NEWS.ru писал, что шоумен Иван Ургант заразился коронавирусной инфекцией. Об этом он рассказал на своей странице в Twitter. Подробности о состоянии своего здоровья телеведущий не сообщает. Также пока неизвестно, как будут проходить ежедневные выпуски его вечернего шоу на Первом канале.
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