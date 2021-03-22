Отец Ивана Урганта рассказал о состоянии заразившегося COVID-19 сына

Знаменитая актриса и бывшая ведущая «Битвы экстрасенсов» Вера Сотникова призналась Лере Кудрявцевой в передаче «Звёзды сошлись» на канале НТВ, как её однажды домогалась известная актриса.

Сотникова не стала называть её имени. Сейчас я расскажу одну малюсенькую историю, когда ко мне начала клеиться девочка. Она меня пригласила на свидание, — призналась телеведущая. Она призналась, что задала...