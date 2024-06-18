Отец Фриске рассказал, будет ли пытаться добиваться встречи с внуком Отец Фриске: Платон должен будет решить сам, хочет ли он видеться с семьей Жанны

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Владимир Фриске

Сын певицы Жанны Фриске Платон должен сам решить, хочет ли он видеться с родственниками со стороны умершей мамы, заявил отец артистки Владимир Фриске в беседе с The Voice. Собеседник отметил, что больше не будет лезть с этой темой к отцу мальчика, телеведущему Дмитрию Шепелеву.

Я решил одно — я не буду лезть к нему [Шепелеву] и поднимать с ним эту тему, так как он может что-то такое сказать, что я не выдержу и наговорю чего-нибудь нехорошего. Если Богу и Платону будет угодно с нами увидеться, значит, он решит это для себя. Но, наверняка, его уже настроили против. Так что, если он решит, что видеться с нами ему не надо, значит, не надо. Почему я должен лезть в его голову, насильно же мил не будешь, — подчеркнул отец артистки.

Также Владимир Борисович добавил, что когда Платону было 2,5 года, ему уже внушали, что родственники Жанны — «нехорошие люди, воры и какие-то идиоты». По словам Фриске, в тот период он два раза виделся с внуком, который с подачи семьи своего отца задавал дедушке неоднозначные вопросы.

Это я знаю наверняка: когда мы увиделись с ним в первый раз, он спросил: «А зачем вы украли наш дом и наши деньги?». Во второй раз он увидел мою жену и сказал: «Бабушка, а папа сказал, что ты умерла». Вот после такого, я думаю, я не смогу сам пойти на встречу и взять на себя инициативу. Боюсь, что не смогу сдержаться и попаду в тюрьму, — поделился мужчина.

Ранее Владимир Фриске признался, что не ожидал победы дочери в номинации «Легенда российской поп-музыки» на премии Муз-ТВ. Увидев лицо Жанны на экране, он очень расстроился, так, что заболело сердце. Фриске с трудом сдерживал волнение, но выразил благодарность организаторам шоу за то, что через 10 лет после смерти они все еще помнят о его ребенке.