«Сердце прихватило»: отец Жанны Фриске о посмертной премии дочери Отец Жанны Фриске признался, что не ожидал увидеть лицо дочери на Премии МУЗ-ТВ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Владимир Фриске

Владимир Фриске, отец умершей исполнительницы Жанны Фриске, на красной дорожке Премии МУЗ-ТВ признался корреспонденту NEWS.ru, что не ожидал победы дочери в номинации «Легенда российской поп-музыки». Увидев лицо Жанны на экране, он очень расстроился, так, что заболело сердце. Владимир Фриске с трудом сдерживал волнение, но выразил свою благодарность организаторам шоу за то, что через 10 лет после смерти они все еще помнят о его ребенке.

Я думал, что Наташа (сестра Жанны. — NEWS.ru) споет один куплет ее песни, не знал, что покажут Жанну на экране. Мне плохо стало сразу же. Прошлось это по мне сильно, сердце так никогда не болело. Спасибо всем руководителям МУЗ-ТВ, всем, кто сделал этот номер. Огромное отеческое спасибо, — заявил Владимир.

Он не смог подтвердить информацию, которую огласил ранее о его внуке Платоне лидер группы «Руки вверх!» Сергей Жуков. Он сообщил, что намерен задействовать мальчика в одном из своих кинопроектов.

Я его не видел восемь лет, не знаю, где он. На съемочную площадку приходить не хочу, чтобы не было эксцессов <...>. У ребенка своя жизнь. Я жду, когда он ко мне придет, — признался Владимир Фриске.

По его словам, мальчик всегда был очень музыкален, как и его мама, которая в начале музыкальной карьеры стеснялась своей популярности. Владимир Фриске отметил, что и сам был ей не очень рад. До тех пор, пока не понял, что это жизнь его дочери. После этого он начал поддерживать Жанну, которая всегда с ним делилась своими планами и показывала новые песни до их премьеры.

Владимир Фриске добавил, что не очень хорошо себя чувствует. После юбилея Жанны он хочет лечь в больницу, чтобы поставить на сердце новый стент. Он также рассказал о смерти своей племянницы, которая выросла вместе с Жанной.

12 лет назад она через Иосифа Кобзона смогла выйти на хорошего врача, которая прооперировала Татьяну. Она жила в Одессе и в связи с последними событиями не смогла попасть в Россию. Татьяна поехала в Израиль, но там обманули, деньги взяли, но не вылечили, как и в Турции, — посетовал Владимир Фриске.

Ранее Сергей Жуков заявил, что поклонники гораздо лучше поймут его и историю развития группы если посмотрят фильм «Руки вверх!», который выйдет на широкий экран 10 октября. Музыкант признался, что немного опасается за кресла в кинотеатрах, так как на пробных показах люди танцевали.