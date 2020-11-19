Отар Кушанашвили назвал Прохора Шаляпина мракобесом

https://static.news.ru/photo/7a14d5bc-2a6d-11eb-92cb-fa163e074e61_660.jpg Прохор Шаляпин Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Телеведущий Отар Кушанашвили нелестно отозвался о певце Прохоре Шаляпине. Правда, вспомнил он о нём вскользь во время дискуссии о другой медийной звезде – актёре Гоше Куценко.

Разговор состоялся в рамках YouTube-шоу «Что было дальше?». Как утверждали участники программы, Куценко некоторое время имел близкие интимные отношения с замужней женщиной, которая была старше него и являлась супругой бандита.

Гости студии не удержались от сравнения Гоши Куценко с известным любителем пожилых дам Шаляпиным.

Это просто мракобес. Он уже на Ваганьковском, — цитирует Кушанашвили Teleprogramma.pro.

Эта реплика телеведущего вызвала смех у собравшихся.

Некоторое время Шаляпин действительно был женат на пожилой бизнес-леди Ларисе Копенкиной. Он познакомился с женщиной во время отдыха на Ямайке. Между ними, как они оба утверждали, вспыхнули чувства. Впрочем, долго этот брак не продлился.

Потом у певца был роман с бывшей женой актёра Армена Джигарханяна Виталиной Цымбалюк-Романовской, которая была ненамного старше него. А в начале 2020 года, как писал NEWS.ru, мать певца Елена Колесникова рассекретила очередную возлюбленную своего сына. Ею оказалась 40-летняя женщина.