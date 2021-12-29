«Остаётся в больнице»: директор Хлебниковой опроверг выписку певицы

Директор Марины Хлебниковой Данила Прайс опроверг сообщения, что певицу уже выписали из больницы. По его словам, артистка остаётся в больнице и там же проведёт новогодние праздники, сообщают «Известия».

Марина остаётся в больнице, — заявил Прайс.

Информация о выписке Хлебниковой появилась 30 декабря. В больницу артистка попала после пожара в своей квартире, её госпитализировали с 20% ожогов тела. В последнее время состояние звезды 90-х оценивалось как удовлетворительное, Хлебникова практически восстановилась. По данным издания, на теле артистки остаются небольшие раны на тех участках, где была пересажена кожа. Хлебникова перенесла две операции, в больнице она пробыла практически полтора месяца.

Пожар в квартире Хлебниковой произошёл 18 ноября. По предварительным данным, причиной стала непотушенная сигарета. Певица была госпитализирована в больницу с ожогами и отравлением угарным газом. Её состояние стабилизировалось 9 декабря. Артистку перевели из реанимации в ожоговое отделение.

Ранее известной певице Марине Хлебниковой в одной из московских клиник провели операцию по восстановлению кожи. Ей предстоит ещё несколько оперативных вмешательств.