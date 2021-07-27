Основателя «Ласкового мая» Алексея Мускатина кремировали под Москвой

Основателя «Ласкового мая» и «Руки Вверх!» Алексея Мускатина проводили в последний путь и кремировали в Подмосковье. Сначала продюсера отпевали в храме Сошествия Святого Духа на Даниловском кладбище, после его тело предали огню, о чём написали родные Мускатина на его странице в Instagram.

Продюсер боролся с раком крови, незадолго до смерти ему сделали пересадку костного мозга. О том, как протекает его болезнь, 59-летний организатор концертов рассказывал в своём личном блоге, где вёл дневник прямо из клиники.

Ещё 16 июля Мускатин благодарил всех поклонников за поддержку, а уже через неделю его не стало.

В это сложно поверить. Леша Михалыч ушел навсегда... Этот человек родной, близкий. Он всегда был рядом и останется навсегда в сердцах! — написали близкие на странице продюсера.

Поклонники присоединились к соболезнованиям. «Покойтесь с миром, Алексей, вы для нас легенда!», «Не хочу верить в страшную трагедию! Сколько борьбы и силы было в этом человеке!», «Как же так?! Человек так боролся за жизнь! Не могу поверить!», сокрушаются о смерти музыкальной величины пользователи.

Ранее продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин назвал причину смерти своего коллеги Алексея Мускатина. Это рак крови.