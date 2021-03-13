«Ошалелые глаза»: Макаров высказался о реакции судей на Ламу в шоу «Маска»

https://static.news.ru/photo/f9be5f46-851b-11eb-a7e9-96000091f725_660.jpg Фото: Кадр из программы "Маска"

Ведущий шоу «Маска» Вячеслав Макаров оценил реакцию судей на выступление Ламы. Артист в очередной раз поразил жюри и зрителей ярким выступлением и снова запутал всех насчёт своей личности.

Певец в костюме Ламы исполнил «You Raise Me Up», высокие ноты которой могу быть доступны не всем исполнителям. Артист сделал это настолько профессионально и грамотно, что заставил публику ахнуть. Вокальный диапазон Ламы оказался очень богатым, а его талант раскрылся по-новому.

Впечатление от выступления артиста оказалось сногсшибательным. Публика ревела от восторга, жюри несколько минут приходило в себя. В конце песни вскочили все судьи, они провожали участника так, словно не верили своим ушам.

Я впервые за два сезона вижу у вас такие ошалелые глаза! — признался Макаров, глядя на реакцию судей.

Жюри снова стало перечислять уже известные фамилии — от Дорна до Влада Соколовского, которого чаще всех упоминал Филипп Киркоров. Зрители также терялись в догадках: одни называли Андрея Аверина, другие — Клявера, а кто-то — судью из прошедшего сезона Гарика Мартиросяна.

Ранее NEWS.ru сообщал, что зрители шоу «Маска» пришли к единодушному мнению, кто скрывается в костюме Неваляшки. По их мнению, это Юрий Гальцев, который начинал свою карьеру как музыкант, о чём не раз рассказывал со сцены.