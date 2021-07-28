Орлова рассказала, почему Бузова разругалась со звёздами «Дома-2»

Телеведущая Ольга Орлова в эфире YouTube-шоу Fametime TV рассказала, почему певица и экс-ведущая «Дома-2» Ольга Бузова разругалась со звёздами проекта. Произошло это после переезда шоу с ТНТ на телеканал «Ю». Бузова «обиделась» на то, что никто не рассказал ей о неожиданной замене ведущих.

Вместо Ольги на проект взяли её бывшего возлюбленного Давида Манукяна (Даву). Бузова, узнав об этом, написала в Instagram пост, в котором назвала ведущих «Дома-2» предателями.

Для меня лицемерие — это когда я лишь на секунду обернулась, а вы всей «группировкой» ножи мне в спину воткнули, — написала певица.

После этого она отписалась от них в соцсети. Орлова впервые прокомментировала эту ситуацию.

Как поставить человека в известность, когда нас самих не поставили в известность? Знаешь, как я узнала, что Дава будет ведущим? Я увидела пост в Instagram о том, что кто-то разместил, что Дава становится ведущим. И на следующий день он был в эфире. Вот как я могла об этом [предупредить Ольгу Бузову]? Я вообще была в отпуске, — рассказала Орлова.

Ведущая призналась: у неё и Ольги были хорошие отношения, а то, что «обидевшаяся» ведущая отписалась в соцсети — ничего не значит. Несмотря на это, Орлова в ответ тоже отменила свою подписку.

Она назвала нас кучей предателей, которые воткнули ей нож в спину. Я с этим категорически не согласна, потому что я об этом узнала ровно в тот же день, как узнала она. Я считаю, что назвать нас предателями — это слишком, потому что я ничего плохого не сделала для неё, — ответила Орлова на вопрос, почему она решила отписаться в ответ.

Также интервьюер спросила ведущую: «Почему из всех людей мира выбрали именно Даву? Это какой-то продюсерский ход был?».

Наверное, да, — предположила Орлова.

Ольга Бузова вела «Дом-2» на ТНТ до конца 2020 года. После её ухода единственным «старичком» из ведущих осталась Ксения Бородина. По словам экс-участника, а ныне ведущего шоу Андрея Черкасова, Дава в мае занял гримёрку Бузовой.

Ранее сообщалось, что Манукян высказался о работе в телепроекте «Доме-2». По словам звезды, его не интересует, как Бузова отреагирует на его приглашение в шоу.