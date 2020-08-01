Орбакайте восхитила поклонников новой стрижкой

https://static.news.ru/photo/b7b94ee8-d3c4-11ea-9964-fa163e074e61_660.jpg Кристина Орбакайте Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Певица Кристина Орбакайте, вернувшаяся в Россию после долгого отсутствия, посетила салон красоты Влада Лисовца, где стала постоянным клиентом. Фото своего преображения она опубликовала в stories в Instagram.

orbakaite_k/instagram.com

Певица освежила стрижку, цвет волос и сделала эффектную укладку. Пользователи отреагировали на это восторженными комментариями. «Как всегда огонь», «Просто красотка!» — написали они под фото.

Ранее NEWS.ru писал, что Орбакайте опубликовала селфи с матерью, Аллой Пугачёвой. Часть пользователей раскритиковала певиц за злоупотребление фотошопом и пластическими операциями. До этого Орбакайте подверглась нападкам хейтеров за фото в защитной маске. Большинство подписчиков решили, что маску она носит ради рекламы.