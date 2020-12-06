Орбакайте в невероятном платье в зеркалах вышла на сцену «Песни года»

https://static.news.ru/photo/f749f924-384e-11eb-9c69-fa163e074e61_660.jpg Кристина Орбакайте Фото: orbakaite_k/instagram.com

Кристина Орбакайте поразила зрителей невероятным стильным нарядом на сцене «Песни года». Певица вышла в платье с «рваным подолом», полностью инкрустированном маленькими зеркалами.

В свете софитов зеркала блистали как драгоценные камни на чёрной ткани платья, от чего у зрителей просто захватывало дух. Свой образ дочка Пугачёвой дополнила полусапожками на шнуровке.

Выбранный Кристиной стиль привёл в восторг Филиппа Киркорова, который первым отметился в комментариях к фото певицы.

Невероятный образ! Красота! — написал король отечественной поп-музыки.

наряд восхитил и эксперта моды Влада Лисовца, который поставил под снимком влюблённый смайл.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Валерия поразила зрителей на фестивале «Песня года» необычайно эффектным нарядом. Певица надела блестящий костюм-смокинг серебристого оттенка с принтом под имитацию новогодней мишуры.