Орбакайте в невероятном платье в зеркалах вышла на сцену «Песни года»

Кристина Орбакайте поразила зрителей невероятным стильным нарядом на сцене «Песни года». Певица вышла в платье с «рваным подолом», полностью инкрустированном маленькими зеркалами.
В свете софитов зеркала блистали как драгоценные камни на чёрной ткани платья, от чего у зрителей просто захватывало дух. Свой образ дочка Пугачёвой дополнила полусапожками на шнуровке.
Выбранный Кристиной стиль привёл в восторг Филиппа Киркорова, который первым отметился в комментариях к фото певицы.
Невероятный образ! Красота! — написал король отечественной поп-музыки.
наряд восхитил и эксперта моды Влада Лисовца, который поставил под снимком влюблённый смайл.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Валерия поразила зрителей на фестивале «Песня года» необычайно эффектным нарядом. Певица надела блестящий костюм-смокинг серебристого оттенка с принтом под имитацию новогодней мишуры.