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Шоу-бизнес

Опубликованы доказательства продолжения романа Прилучного и Карпович

18:06, 29 октября 2020
Мирослава Карпович Мирослава Карпович Фото: m1r0slava_karpovich/instagram.com

После сообщений в СМИ о расставании артистов Павла Прилучного и Мирославы Карпович их застали за покупками в супермаркете.

Как сообщает Telegram-канал Super, пара посетила магазин после совместного спектакля, а затем отправилась в загородный дом. В подтверждение публикуются фото звёзд.

Накануне газета «Комсомольская правда» со ссылкой на друзей Прилучного сообщила, что он ушёл от звезды сериала «Папины дочки» и собирается помириться с матерью своих детей Агатой Муцениеце. Представитель Муцениеце заявил, что артистка не в курсе подобных планов.

Павел Прилучный и Агата Муцениеце развелись в феврале 2020 года. Актёр познакомился с Карпович во время репетиции спектакля. При этом актриса ранее в браке не состояла. Однако у неё было несколько ярких романов со звёздами российского шоу-бизнеса.

Как ранее передавал NEWS.ru, о планах своего бывшего мужа, актёра Павла Прилучного, вернуться в семью его экс-супруга актриса Агата Муцениеце ничего не знает. Об этом сообщила менеджер артистки.

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