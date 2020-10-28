Прилучный расстался с Карпович и хочет вернуться к бывшей жене

Актёр Павел Прилучный ушёл от звезды сериала «Папины дочки» Мирославы Карпович и собирается помириться с матерью своих детей Агатой Муцениеце. Об этом рассказали неназванные друзья артиста.
Причиной расставания с Карпович, как
Павел Прилучный и Агата Муцениеце развелись в феврале 2020 года. Актёр познакомился с Карпович во время репетиции спектакля. При этом актриса ранее в браке не состояла. Однако у неё было несколько ярких романов со звёздами российского шоу-бизнеса. Недавно Мирослава прокомментировала обвинения в том, что разбила семью Прилучного, и назвала себя «разлучницей года». А вот Павла заподозрили в романе с другой девушкой. Журналисты предполагают, что новой возлюбленной актёра стала дочь фронтмена группы «Алиса» Константина Кинчева — Вера Панфилова.
Как писал NEWS.ru, дочь Прилучного поразила пользователей сходством с отцом.