Прилучный расстался с Карпович и хочет вернуться к бывшей жене

https://static.news.ru/photo/6fe930bc-1918-11eb-9e7d-fa163e074e61_660.jpg Павел Прилучный Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Актёр Павел Прилучный ушёл от звезды сериала «Папины дочки» Мирославы Карпович и собирается помириться с матерью своих детей Агатой Муцениеце. Об этом рассказали неназванные друзья артиста.

Причиной расставания с Карпович, как пишет KP.RU, стало то, что мать Мирославы и сама она настаивали на скорой свадьбе. При этом пока комментариев ни одной из сторон любовного треугольника не поступало.

Павел Прилучный и Агата Муцениеце развелись в феврале 2020 года. Актёр познакомился с Карпович во время репетиции спектакля. При этом актриса ранее в браке не состояла. Однако у неё было несколько ярких романов со звёздами российского шоу-бизнеса. Недавно Мирослава прокомментировала обвинения в том, что разбила семью Прилучного, и назвала себя «разлучницей года». А вот Павла заподозрили в романе с другой девушкой. Журналисты предполагают, что новой возлюбленной актёра стала дочь фронтмена группы «Алиса» Константина Кинчева — Вера Панфилова.

Как писал NEWS.ru, дочь Прилучного поразила пользователей сходством с отцом.