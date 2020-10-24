Дочь Прилучного поразила пользователей сходством с отцом

https://static.news.ru/photo/06aee15a-1670-11eb-aaaa-fa163e074e61_660.jpg Павел Прилучный Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Павел Прилучный опубликовал совместный снимок с четырёхлетней дочерью Мией. В кадре малышка нежно обнимает отца, тот довольно улыбается на камеру.

Парочка явно находится в хорошем настроении, что вызвало умиление у фанатов. Вместе с тем поклонники актёра затеяли небольшую дискуссию — на кого же больше похожа девочка. Некоторые решили, что дочка больше похода на красавицу-мать Агату Муцениеце, но большинство сошлись во мнении, что Мия — копия отца.

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«Папина дочка. Вы такие чудесные», написали в комментариях пользователи.

Сейчас актёр крутит роман с «папиной дочкой» Мирославой Карпович. Пару пустили пожить в шикарный особняк, пока Прилучный продаёт их с Муцениеце дом.

Ранее NEWS.ru сообщал, что актёр Андрей Леонов не только одобрил роман «папиной дочки» Мирославы Карпович с артистом Павлом Прилучным, но и предложил сжечь квартиру Агаты Муцениеце, бывшей жены звезды «Мажора».