Прилучного заподозрили в романе с дочерью Константина Кинчева

https://static.news.ru/photo/31b6baf0-16aa-11eb-8dac-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/bugevuge

Совсем недавно звезда «Мажора» — российский актёр Павел Прилучный — показывал новый дом, где живёт с артисткой сериала «Папины дочки» Мирославой Карпович, как внезапно его заподозрили уже в романе с другой девушкой.

Журналисты предполагают, что новой возлюбленной Прилучного стала дочь фронтмена группы «Алиса» Константина Кинчева — Вера Панфилова, передаёт портал Dni.ru. Совместное фото артист опубликовал в социальных сетях. На нём молодые люди смотрят в камеру, прижимаясь друг к другу щека к щеке.

instagram.com/bugevuge

Вера не так давно разорвала отношения с Иваном Янковским. Интернет-пользователи решили, что теперь она встречается с Павлом, назвавшим её «наипрекраснейшей». Актёру начали припоминать, что все его увлечения начинались после совместных работ с актрисами.

Накануне Прилучный опубликовал совместный снимок с четырёхлетней дочерью Мией. В кадре малышка нежно обнимает отца, тот довольно улыбается на камеру. Парочка явно находится в хорошем настроении, что вызвало умиление у фанатов.

Вместе с тем поклонники актёра затеяли небольшую дискуссию — на кого же больше похожа девочка. Некоторые решили, что дочка больше похода на красавицу мать Агату Муцениеце, но большинство сошлись во мнении, что Мия — копия отца.

Ранее NEWS.ru сообщал, что известный блогер Саша Спилберг станет ведущей реалити-шоу «Дом-2». Так, первый съёмочный день девушки состоялся 23 октября — Спилберг пришлось курировать «тет-а-теты».

Тем не менее главные ведущие шоу — Ксения Бородина и Ольга Бузова — никуда не денутся. В ближайшее время на проекте также появится так называемый день самоуправления, который позволит участникам жить без надзора.