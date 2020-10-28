Муцениеце оказалась не в курсе планов Прилучного вернуться к ней

https://static.news.ru/photo/ff9f5406-1937-11eb-b030-fa163e074e61_660.jpg Агата Муцениеце Фото: agataagata/instagram.com

О планах своего бывшего мужа актёра Павла Прилучного вернуться в семью его экс-супруга актриса Агата Муцениеце ничего не знает. Об этом сообщила менеджер артистки.

О своих планах и желаниях Павел Валерьевич нам не докладывал. Агата настолько сейчас занята, ей некогда заниматься этими вопросами, возвратом, — подчеркнул представитель Муцениеце, пишет в своём Telegram-канале журнал Super.

При этом он подчеркнул, что Муцениеце не следит за жизнью Прилучного, в том числе и об его отношениях с актрисой Мирославой Карпович.

Как рассказали «Комсомольской правде» неназванные друзья Прилучного, он ушёл от звезды сериала «Папины дочки» и собирается помириться с матерью своих детей Агатой Муцениеце. Об этом рассказали неназванные друзья артиста.

Как писал NEWS.ru, ранее Мирослава Карпович объявила себя «разлучницей года».