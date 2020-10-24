Мирослава Карпович объявила себя «разлучницей года»

https://static.news.ru/photo/598e085e-16d1-11eb-bab1-fa163e074e61_660.jpg Мирослава Карпович Фото: m1r0slava_karpovich/instagram.com

Актриса Мирослава Карпович поиронизировала над заголовками статей, которые пишут о ней СМИ. Звезда «Папиных дочек» опубликовала пост, который сопроводила тегами: «разлучница года», «скандалистка» и «истеричка».

СМИ, я люблю тебя, — написала Карпович в социальной сети.

По всей видимости, звезда с юмором воспринимает внимание к своей персоне. Она старается не реагировать на едкие комментарии фанатов актрисы Агаты Муцениеце, которые уверяют, что Карпович стала причиной её разрыва с Павлом Прилучным.

Мирослава Карпович m1r0slava_karpovich/instagram.com

Павел Прилучный и Агата Муцениеце развелись в феврале 2020 года. Актёр познакомился с Карпович во время репетиции спектакля. При этом актриса ранее в браке не состояла. Однако у неё было несколько ярких романов со звёздами российского шоу-бизнеса.

Ранее NEWS.ru писал, что Прилучного заподозрили в романе с другой девушкой. Журналисты предполагают, что новой возлюбленной актёра стала дочь фронтмена группы «Алиса» Константина Кинчева — Вера Панфилова.