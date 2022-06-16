«Он — суперталант»: Джигурда ответил Симоньян о Галкине Джигурда раскритиковал Симоньян после слов об ориентации Галкина

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Никита Джигурда

Никита Джигурда заявил, что считает Максима Галкина «суперталантом», несмотря на любую его ориентацию. Эпатажный артист в YouTube-шоу с Олесей Малибу сказал, что ему совершенно всё равно, какой ориентации придерживается муж Пугачёвой, пишет StarHit.

Поводом для высказывания стали слова главреда RT Маргариты Симоньян о том, что Максим Галкин является представителем нетрадиционной сексуальной ориентации. а его женитьба на «пожилой женщине» — это видимость.

На с амом деле, считает Джигурда, вся травля Галкина идёт из-за того, что он осмелился высказаться и «ошибся». И оправдать его поступок актёр может тем, что шоумен как человек тонко чувствующий и не являющийся политиком, «высказался на эмоциях». И сделал он это в условиях, когда все мировые СМИ «валят фейковую информацию».

Что произошло? Когда звучит то, что он с Пугачевой ради хайпа и вообще гей... Слушайте, мне совершенно пофиг, гей человек, или нет. Он — суперталант. Я убежден, что и Симоньян сказали это сказать, — сделал неожиданный вывод Джигурда.

Блогерша Олеся Малибу не согласилась с советским и украинским актёром театра и кино. Она заметила, что человек, который выразил свой протест действующей власти тем, что уехал в другую страну, является не жертвой, а активным гражданином.

Уехал — и слава Богу! Я поддерживаю Маргариту Симоньян! Правильно она сказала, пусть развлекает в Израиле. В России много талантливых актёров, конечно, не много таких, как Галкин, но всё-таки есть, — парировала собеседница артиста.

В отличие от Галкина, отметила Олеся Малибу, она и её семья полностью отвечают за свою позицию.

Эти люди должны ответить... Почему они стравливают русских людей? Я полностью отвечаю за свою позицию, и вся моя семья. Владимир Путин — сила, — заявила блогерша.

Ранее крёстный сын председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко член «Молодой гвардии Единой России» Владислав Тюльпанов заявил, что выступлениями против проведения спецоперации РФ на Украине юморист Максим Галкин «перечеркнул себе всю судьбу», и его «не надо прощать».