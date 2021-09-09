«Он бомж»: Малькова потребовала прописать её сына в квартире Макеевой

Бывшая жена Романа Малькова, нынешнего мужа Анастасии Макеевой, выдвинула два условия примирения с ним и актрисой. В беседе с NEWS.ru Светлана Малькова заявила, что одно из требований — прописка её старшего сына Андрея в квартире артистки.

Во-первых, Рома должен погасить задолженности по алиментам. На всю страну он рассказывает, что якобы платит алименты, на самом деле у него висит долг с февраля, он об этом знает, но не стесняясь говорит неправду, которую очень легко опровергнуть, — заявила Малькова.

Вторым условием примирения с Романом Мальковым и Анастасией Макеевой она назвала прописку старшего сына Мальковых Андрея в квартире актрисы. Сейчас Роман пытается добиться официального права совместного проживания с ребёнком через суд.

Если ты хочешь проживать с Андреем, я не против. Но займись его образованием и обеспечь регистрацию по месту фактического проживания, — добавила Светлана Малькова.

Адвокат женщины Юлия Вербицкая-Линник пояснила NEWS.ru: в иске Мальков требует, чтобы подросток проживал с ним в квартире Анастасии Макеевой в Москве. Органы опеки по закону обязаны проверить, что ребёнок зарегистрирован по месту жительства, то есть имеет официальные права на указанное помещение. Однако, как следует из материалов дела, мальчик по-прежнему прописан в Обнинске.

Это означает: регистрация Андрея носит очевидно фиктивный характер. То есть по факту в настоящее время подросток имеет статус «бомж», — подчеркнула адвокат.

Ранее NEWS.ru сообщал о результатах первого судебного заседания об определении места жительства Андрея Малькова. Суд потребовал от его отца Романа Малькова предоставить справку об отсутствии у него психических расстройств.