Ольгу Бузову выписали из больницы

https://static.news.ru/photo/a7771f06-b073-11eb-b434-96000091f725_660.jpg Ольга Бузова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ольга Бузова вернулась домой из больницы, где провела несколько дней. Более суток телеведущая не выходила на связь, чем обеспокоила своих подписчиков.

За время пребывания в клинике Бузова успела снять несколько видео, она рассказывала, как не сразу смогла справиться с высокой температурой и встать с постели. За время пребывания на лечении экс-ведущая «Дома-2» даже сделала несколько заявлений. В частности, она попросила не приписывать ей диагнозы.

Как только Ольгу выписали, она тут же сообщила об этом в Instagram, показав свою квартире, где пол усыпан лепестками роз. Бузова сразу запечатлелась среди всего этого великолепия.

Выдохнули, наконец, и находившиеся в неведении подписчики. «Ну наконец-то!», «Давай, выздоравливай», написали в комментариях пользователи.

Как сообщалось ранее, бывший жених Ольги Бузовой Дава не смог удержаться и впервые прокомментировал госпитализацию певицы. Блогер резко отреагировал на замечания поклонников светской львицы, которые требовали, чтобы он навестил их кумира в больнице.