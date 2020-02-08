https://static.news.ru/photo/a3667fee-4a74-11ea-96b2-fa163e074e61_660.jpg Ольга Серябкина (справа) Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

34-летняя певица Ольга Серябкина выложила в Instagram пост, в котором сообщила, что у неё вышла новая песня. Однако подписчиков заинтересовало только ювелирное украшение на её безымянном пальце.

Поклонники звезды пришли в восторг, после чего начали осыпать звезду поздравлениями. Сейчас под её фотографией идёт оживлённая дискуссия о том, кто же стал избранником. Некоторые считают, что это её бывший продюсер Максим Фадеев.

На фото девушка стоит в огромных жёлтых очках. Видно только её лицо и руки, которые украшает золотое кольцо.

Ранее NEWS.ru сообщал, что экс-солистка группы Serebro Ольга Серябкина рассказала, что после одного из концертов на неё напала её коллега Елена Темникова. Произошло это в лифте, когда двери закрылись и они остались вдвоём.