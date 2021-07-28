Ольга Серябкина поделилась новыми свадебными фото

Певица Ольга Серябкина, также известная под псевдонимом Molly, опубликовала новые фотографии со своей свадьбы в сторис Instagram.

Экс-солистка группы «Серебро» вышла замуж за 33-летнего бизнесмена Георгия Накчебию 30 октября 2020 года, хотя познакомились они достаточно давно: будущий супруг певицы был концертным директором во время начала её сольной карьеры. Молодожены расписались в Альпах, а свадьбу праздновали в столице Австрии, Вене. Место было выбрано неслучайно: Накчебия долго жил в этом городе.

По словам певицы, она счастлива со своим мужем. Несмотря на распространённые в прошлом слухи о романе Серябкиной с продюсером Максимом Фадеевым, сама экс-солистка «Серебра» редко комментирует свои отношения, отмечая только, что никакого романа с Фадеевым у них не было. Артистка объясняла: продюсер заменил ей ушедшего из жизни отца.

Ранее на певицу обрушилась волна негативных комментариев из-за её высказывания о том, что некоторым исполнителям пора завершить свою карьеру и дать дорогу молодым музыкантам. Так, например, её осудили продюсер Иосиф Пригожин и певец Юрий Лоза.